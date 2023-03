Condutor embriagado colide em moto e deixa vítima ferida em Assis Brasil

Uma colisão entre duas motocicletas envolvendo um condutor embriagado deixou Arnaldo Queirós da Rocha, de 42 anos, gravemente ferido na noite desta terça-feira (14). O acidente aconteceu no Ramal do Icuriã, localizado no quilômetro 2 da cidade de Assis Brasil, interior do Acre.

De acordo com informações, a vítima estava no ramal quando o outro motociclista transitava em alta velocidade com sinais de embriaguez alcoólica. Foi quando Arnaldo parou e o outro seguiu, havendo a colisão frontal.

A víti.a foi transferida da unidade mista de Assis Brasil para o Pronto-Socorro de Rio Branco para melhores avaliações. O motociclista embriagado se evadiu do local.

Arnaldo sofreu fratura exposta na perna direita, mas seu estado de saúde no momento é estável.