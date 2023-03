Criador do perfil “Dilma Bolada” é nomeado para cargo em estatal

O publicitário Jeferson de Oliveira Monteiro, de 33 anos, criador do perfil “Dilma Bolada”, personagem paródia de Dilma Rousseff (PT), foi nomeado para um cargo na Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (13), Jeferson será gerente-executivo de Gerência de Produção Educativa/Gerência Executiva de Produção, Aquisições e Parcerias de Conteúdos Educativos/Diretoria de Conteúdo e Programação no Rio de Janeiro.

O publicitário exercia o cargo de assessor digital do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, desde 2020.

A página foi criada primeiro no Twitter, em 2010, onde possui mais de 1 milhão de seguidores. Porém, nesta rede social não houve publicações entre setembro de 2013 e novembro de 2022 (sendo esta a última).

No Facebook, são mais de 1,5 milhão de curtidas, tendo ficado ativo até outubro de 2022. Já no Instagram, o perfil acumula mais de 265 mil seguidores, mas a última publicação foi há 71 semanas.

Entre as publicações, há ataques e postagens contrárias ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por exemplo.