Goleiro Weverton, do Palmeiras, pilota avião sozinho pela primeira vez; assista o vídeo

O goleiro Weverton, do Palmeiras, publicou nesta quarta-feira (1º) um vídeo em suas redes sociais no qual aparece pilotando um avião sozinho pela primeira vez. Nos comentários, alguns companheiros de time e outros jogadores reagiram ao post feito pelo ídolo do Verdão.

“Primeiro voo solo concluído com sucesso. Foco, determinação e coragem, é o que carrego comigo todos os dias. Para fazer algo acontecer só depende de você”, escreveu Weverton na legenda da publicação.

No post, o volante Richard Ríos, companheiro de Weverton no Palmeiras, brincou com o goleiro e disse que não pegaria “essa carona nem bêbado”. Já o lateral-esquerdo Vanderlan elogiou o arqueiro com os dizeres “Deitou muito, paredão”.

Quem também reagiu ao vídeo de Weverton foi o ex-goleiro Marcos, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. O campeão mundial pela Seleção Brasileira, em 2002, revelou ter medo de andar de carro e que, por isso, jamais teria a coragem do amigo.

“Pelo amor de Deus, e eu tenho medo de pegar estrada de Fusca. Rapaz, agora vi que eu sou tiozão mesmo”, satirizou Marcos.

O volante Fernandinho, do Athletico-PR, o meio-campista Bruno Henrique, do Inter, e o meia Everton Ribeiro, do Bahia, também elogiaram o goleiro do Palmeiras.

Weverton tem certificado para pilotar

Apaixonado por aviação, Weverton faz cursos de pilotagem há algum tempo e, em 2023, passou no exame para obter o Certificado de Conhecimentos Teóricos (CCT). Vale ressaltar que, para a aprovação, é necessário ter nota mínima de 70% em cinco disciplinas.

O CCT é avaliado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Na ocasião, Weverton registrou 87% de acerto nas matérias. Até chegar ao ponto de voar sozinho, o goleiro do Palmeiras fez 35 horas de aulas práticas.