Carro furtado no Acre é recuperado na Bolivia

Agentes da delegacia-geral de Polícia Civil de Brasiléia recuperaram na manhã desta quarta-feira, 15, um veículo modelo “Hyunday HB20”, que estava estacionado na ponte que liga Epitaciolândia (AC) a Cobija, na Bolívia e era oriundo de furto de uma empresa da capital acreana.

Os agentes ao se depararem com o veículo estacionado na ponte aguardaram até a chegada de um possível motorista, foi quando apareceu um cidadão boliviano que chegou ao local para pegar o carro. Nesse instante a equipe policial o abordou e fez algumas perguntas acerca da origem do automóvel, sendo informado pelo boliviano que apenas havia recebido a chave do veículo para levá-lo a um lava-jato e que outra pessoa viria buscá-lo no local.

Diante das informações sobre a suspeita de clonagem do veículo o cidadão boliviano cooperou e entregou a chave aos investigadores que recolheram o carro para a Delegacia de Brasiléia para fazer as primeiras averiguações e ao chegaram a esta, constataram que havia o registro de roubo em Rio Branco e que o veículo pertence a uma empresa que faz locação de carros.