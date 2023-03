Dólar avança e fecha a R$ 5,29, em dia turbulento para bancos na Europa

O dólar voltou a subir e fechou a sessão desta quarta-feira (15) em alta, no maior patamar desde o começo do ano. O movimento acompanhou as renovadas preocupações dos agentes de mercado sobre uma eventual crise no sistema bancário internacional, após o banco suíço Credit Suisse ter um novo aporte de capital negado por seu maior acionista, o Saudi National Bank, da Arábia Saudita.

Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,70%, cotada a R$ 5,2932. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,3288. Veja mais cotações.

Na véspera, o dólar fechou em queda de 0,23%, cotada a R$ 5,2563. Com o resultado, a moeda passou a acumular altas de 1,31% no mês e de 0,29% no ano.