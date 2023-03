Ambulância que levava grávida e criança a hospital colide contra carro na capital

Uma ambulância do município de Porto Acre que trazia uma grávida de 9 meses com dores e uma criança com problemas de respiração para a Maternidade e o Hospital da Criança acabou se envolvendo em uma colisão na noite dessa segunda-feira, 27, em Rio Branco.

O acidente aconteceu na Avenida Antônio da Rocha Viana, quando a ambulância colidiu com um carro modelo Tracker, que saía da rua Otávio Rola e não conseguiu evitar a colisão. Segundo informações de populares, o condutor do carro não teria visto a sinalização da ambulância e nem escutado a sirene, ocorrendo a batida.

Os pacientes que estavam na ambulância foram socorridos por um homem que se identificou como bombeiro militar que não quis esperar as viaturas chegarem. Ele levou a grávida, Maria Antônia Bessa Conceição, de 39anos, e a criança para o pronto-socorro de Rio Branco. Uma viatura do Samu chegou ao PS e encaminhou a mulher para a maternidade e a criança para o Hospital da Criança. Os condutores dos carros envolvidos no acidente permaneceram no local aguardado a chegada do policiamento de trânsito.