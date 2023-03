Alimentações prontas não serão mais aceitas nos abrigos das vítimas de alagação

Os voluntários que estavam entregando refeições prontas como sopas, marmitas, pães, sucos, entre outros, em abrigos para as vítimas das enchentes em Rio Branco, não precisarão mais realizar este tipo de ação solidária.

Segundo o governo do Estado, só serão aceitas roupas, cobertores e cestas básicas, por determinação da Vigilância Sanitária, para evitar riscos de intoxicação alimentar.

Outras necessidades da população atingida são colchões, fraudas descartáveis, colchões e materiais de limpeza, que podem ser encaminhadas a central montada na Escola Barão do Rio Branco (Cerb), no Centro da Capital.

“Em todos os abrigos do Estado, o governo tem assistido as pessoas acolhidas com café da manhã, almoço e janta. Compreendemos e nos alegramos com a boa intenção e a solidariedade de voluntários neste momento, mas por orientação da vigilância sanitária e de órgãos de fiscalização, é preciso evitar riscos alimentares. Por esse motivo não estamos recebendo refeições prontas”, destaca Jefson Dourado.