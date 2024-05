Rio Branco vai sediar evento sobre fluxos migratório, contrabando e tráfico de imigrantes

O município de Rio Branco será sede do evento sobre fluxos migratórios na região norte promovido pelo Sistema Brasileiro de Inteligência, no próximo dia 23, às 9 horas, na sede do Sebrae-Ac.

O governo do Acre recebeu o superintendente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no Acre, Éder Manfrin. Dividido em três mesas de discussão, o evento abordará temas como fluxos migratórios na Amazônia, contrabando e tráfico de imigrantes, e cooperação entre agências.

Reformulado ano passado, o decreto da Abin permite a integração dos órgãos de segurança, esse foi um dos temas debatidos no encontro entre Manfrin e o governador Gladson Cameli. O chefe do executivo estadual garantiu apoio ao encontro.