Dois homens identificados como ‘Zé Preto’ e ‘Guga’, foram presos nesta segunda-feira, 20, pela Polícia Civil de Mâncio Lima, na zona rural do município, com 30 quilos de maconha do tipo skunk e cocaína.

Os dois são cunhados. Um terceiro homem que estava com a motocicleta usada para transportar a droga, também foi preso. O veículo foi roubado em Feijó.

Os cunhados haviam vendido, nesse domingo, cerca de 14 quilos de drogas para um homem de Cruzeiro do Sul, que a Polícia busca identificar.