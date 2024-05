Mais de 2,6 mil tiraram o 1º título em mutirão do TRE em Rio Branco

Mais de 8,1 mil pessoas foram atendidas pelas equipes do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) durante o mutirão organizado no Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, entre os dias 1º e essa quarta-feira (8), quando encerrou o prazo para regularizar as pendências com a Justiça Eleitoral.