Latam e Igreja Comunidade Batista Vida do AC se unem para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul

A tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul tem provocado uma onda de solidariedade por todo o país. Em Rio Branco, mais uma ação surge para quem quiser ser solidário neste momento de extrema dificuldade para o povo gaúcho, onde 100 já morreram e mais de 100 estão desaparecidas. A Latam e a igreja Comunidade Batista Vida (CBVida) realizam uma parceria para levar donativos ao Rio Grande do Sul.

A empresa aérea está disponibilizando o transporte gratuito de uma tonelada de doações que serão levadas de Rio Branco até o estado do Sul. Com a parceria, a igreja começou a realizar uma campanha de doação de itens como água potável, produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e ração para os animais.

“Em um momento como esse, como cristão e ser humano, não podemos ficar alheios ao sofrimento das pessoas, mas ainda a gente que vive uma realidade parecida todos os anos, mesmo que não seja nessas proporções. Surgiu a oportunidade da Latam com o frete grátis e pedimos a colaboração para podermos ajudara amenizar o sofrimento dessas famílias”, afirmou o Pastor Marquinhos Maciel, líder da igreja.

As doações podem ser feitas na sede da CBVida em Rio Branco, localizada na Rua Major Jenor, 244, Distrito Industrial.

Veja o vídeo abaixo:



View this post on Instagram

A post shared by Comunidade Batista Vida (@cbvida.oficial)