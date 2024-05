Rio Branco tem previsão de friagem para a próxima semana

O tempo deve permanecer quente e com chuvas pontuais até a próxima segunda-feira, dia 13. Em Rio Branco, o Tempo Aqui aponta a possibilidade de granizo na próxima semana.

Isso porque a instabilidade antecede a chegada da terceira onda polar de 2024. A primeira friagem do ano, tem previsão de chegar na próxima terça-feira, dia 14, com temperaturas mínimas em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, entre 15 e 18ºC.

Ainda de acordo o portal, além do Acre e do sul do Brasil, essa onda de frio atingirá, também, Rondônia, Mato Grosso, sul e sudoeste de Goiás, sul do Amazonas, planícies da Bolívia e região de selva do Peru.