Palmeiras registra superávit milionário e reduz dívida com patrocinadora Crefisa; veja valores

O Palmeiras fechou o primeiro trimestre da temporada de 2024 no verde. A equipe registrou um superávit de R$ 9,2 milhões e ainda reduziu a dívida com a Crefisa, patrocinadora máster da equipe que pertence a presidente do clube Leila Pereira.

De acordo com os balancetes divulgados no site oficial alviverde, atualizados com o mês de março na noite da última segunda-feira (6), as contas dos três primeiros meses foram registradas da seguinte maneira:

Janeiro

•Receita: R$ 128,764 milhões

•Despesa: R$ 82,133 milhões

•Saldo: R$ 46,631 milhões

Fevereiro

•Receita: R$ 63,641 milhões

•Despesa: R$ 63,434 milhões

•Saldo: R$ 241 mil

Março

•Receita: R$ 39,132 milhões

•Despesa: R$ 76,746 milhões

•Saldo: – R$ 37,614 milhões

No trimestre:

•Receita: R$ 231,537 milhões

•Despesa: R$ 222,313 milhões

•Saldo: R$ 9,258 milhões

Nesse período, o Palmeiras teve as receitas turbinadas em janeiro por conta do registro contábil da venda de jogadores. No primeiro mês do ano, foram R$ 85,5 milhões faturados só com negociações de jogadores. O clube, contudo, não detalha quem são esses atletas e quanto cada um gerou de ganho para os cofres.

Já no mês de março, a conta do Alviverde fechou no vermelho porque registrou R$ 35,535 milhões de gastos com pessoal e encargos sociais, além de ter sido o mês com menor entrada de recursos. A maior fonte de renda foi de R$ 12,201 milhões, decorrentes de publicidade e patrocínio.

Para a temporada completa de 2024, o Palmeiras projetou um orçamento de R$ 880 milhões. Neste ano, o clube ainda contabilizará a venda do atacante Endrick ao Real Madrid. O jogador irá para o clube espanhol em julho, quando completa 18 anos.

Dívida com a Crefisa

Com projeção de encerrar a dívida com a Crefisa em dezembro, o Palmeiras chega ao fim do primeiro trimestre com R$ 20 milhões em débito. Em fevereiro, o clube tinha R$ 21,2 milhões a pagar.