Onça-parda é flagrada em unidade de conservação no Acre; Veja foto

Com uma área de 79.395,22 hectares praticamente intactos, a Estação Ecológica Rio Acre é um território imprescindível para a preservação da flora e fauna do estado acreano. Criada em 2 de junho de 1981 pelo decreto federal n°86.061, fica no município de Assis Brasil, interior do Acre, onde faz divisa com o Peru. Por ser uma das unidades mais isoladas do Brasil, ela possui quase 100% do seu território preservado.

A Esec Rio Acre é uma unidade de grande importância para o país, já que preserva uma imensa biodiversidade, funcionando como abrigo e estoque para diversos animais e plantas que são pressionados em outros locais da região amazônica. Também se destaca por proteger parte significativa das cabeceiras do rio Acre, de suma importância para o abastecimento de diversos municípios, como Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e até mesmo a capital, Rio Branco.