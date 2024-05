Bocalom anuncia a construção de 2100 casas populares até 2025

A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta sexta-feira (10) o adiamento da entrega das 1001 casas do projeto 1001 Dignidades, mas anunciou que até o fim de 2025, devem ser construídas 2100 casas populares que serão entregues à população mais vulnerável da capital gratuitamente ou para financiamento com condições especiais, com o foco na população moradora de áreas de risco de alagação, e funcionários da prefeitura que recebem até três salários mínimos.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, três projetos serão executados até o fim de 2025, com detalhes específicos.

1001 Dignidades

O programa anunciado pela Prefeitura de Rio Branco em setembro de 2022 previa a construção de 1001 casas com o uso de madeira reaproveitada em um só dia, com recurso próprio. A previsão era de que um grande evento que reuniria mais de 10 mil trabalhadores fosse feito no dia das mães deste ano, 12 de maio. No entanto, segundo o prefeito Tião Bocalom, a gestão teve que abrir mão de terrenos para onde a obra estava programada, para receber investimentos do Governo Federal em outros programas habitacionais (descritos abaixo). Todas as residências serão destinadas às vítimas das alagações, que continuam morando em área de risco.

Por conta da doação dos terrenos, a Prefeitura de Rio Branco reduziu o número de residências que serão construídas pelo programa de 1001 para 762. “Pode ser que consigamos fazer ainda essas residências até o fim do ano, mas a entrega, por conta da questão eleitoral, só vai ser feita no ano que vem pra não infringir nenhuma regra”, explicou o prefeito Tião Bocalom. Os recursos investidos no programa são estimados em R$ 40 milhões.

Minha Casa Minha Vida

685 imóveis serão construídos pelo Governo Federal para atender às vítimas das alagações. Em contrapartida, a Prefeitura de Rio Branco cede as áreas de construção e faz toda a infraestrutura de praxe: conexão de água, esgoto, asfalto, e outras. Os beneficiados financiarão o imóvel com condições facilitadas, onde o valor mensal deve ficar em torno dos R$ 100 mensais. As obras podem começar ainda este ano e podem ser entregues mesmo em ano eleitoral.

Minha Dignidade

O projeto da Prefeitura de Rio Branco em parceria com o Governo Federal prevê a construção de 416 habitações, com contrapartida igual ao programa Minha Casa Minha Vida. A grande diferença do programa é que metade dos imóveis serão colocados à disposição, para financiamento, de funcionários da Prefeitura Municipal que recebem até três salários mínimos. As obras podem começar ainda este ano e podem ser entregues mesmo em ano eleitoral.