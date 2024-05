Alunos de medicina organizam protesto para pedir federalização da Fundação Hospitalar

Estudantes de medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC) e demais estudantes da área de saúde, realizam nesta sexta-feira, 10, em Rio Branco, um ato de protesto pedindo a federalização da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

A proposta de federalização vem sendo discutida tanto em Brasília quanto no Acre, e deve ser em breve discutida pelos deputados na Assembleia Legislativa. Os estudantes querem, com o ato, sensibilizar também os parlamentares.

Eles alegam que a federalização pode promover a melhor formação dos futuros médicos, mais pesquisa na área de saúde e aumento dos repasses, já que os recursos viriam do Governo Federal.

“A curto prazo a gente planeja garantir um hospital-escola para os estudantes da saúde da UFAC. Atualmente, os nossos campos de prática correspondem a 80 da grade curricular de um profissional da saúde e são realizados por meio de convênio com a Sesacre. Ocorre que não tem tanta estabilidade, os preceptores, que recebem a gente, não compreendem muito bem como esse convênio funciona e parece, muitas vezes, como se fosse um favor que eles estão fazendo com a gente e não um direito nosso. A gente espera, a longo prazo, oferecer mais saúde e formar profissionais ainda mais qualificados, além de oferecer mais pesquisa e mais extensão com a federalização”, diz Clarice Viudes, estudante do 6º período do curso de medicina da UFAC.

O ato está marcado para às 15 horas de hoje, na Praça da Revolução, no Centro da capital acreana.