Venda e produção de veículos crescem em março ante mês anterior, diz Anfavea

A indústria de veículos do Brasil teve em março crescimento de produção e licenciamentos ante fevereiro, mas as exportações mostraram forte queda ante o mesmo período do ano passado, informou a associação de montadoras instaladas no país, Anfavea, nesta segunda-feira.

A produção cresceu 3,2% ante fevereiro, a 195,8 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, tendo o melhor desempenho desde novembro, “se ajustando à crescente demanda do mercado”, afirmou a entidade em apresentação à imprensa.

A entidade afirmou que a produção de caminhões em março foi a mais alta em 12 meses, aproximando o segmento de seu “patamar normal de mercado”. A produção de ônibus subiu 61,6% impulsionada por ano eleitoral e programas federais como Caminho da Escola.

Já as vendas totais de veículos avançaram 13,6% na comparação mensal, para 187,7 mil unidades, mostrando uma média diária de emplacamentos de 9,4 mil veículos, 7,9% acima do registrado em fevereiro e 8,5% maior que a de março de 2023.

“No ano, a média diária de emplacamentos já é 12,6% superior à do primeiro trimestre de 2023”, afirmou a Anfavea.

A entidade afirmou que as locadoras, setor que deve comprar mais de 700 mil veículos este ano após 590 mil em 2023, foram responsáveis por 46% das vendas de carros e comerciais leves em março.

As exportações, porém, recuaram 28% no mês passado sobre março do ano anterior, para 32,7 mil veículos. Segundo a Anfavea, com exceção do México, “todos os principais mercados de destino estão em retração”.

O setor terminou o trimestre com produção de 538 mil unidades, leve incremento de 0,4% ante os três primeiros meses de 2023. As vendas avançaram 9,1%, para 514,6 mil unidades. Já as exportações recuaram 28%, para 82,2 mil veículos.