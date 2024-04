Tudo igual: Humaitá e São Francisco ficam no empate

Num jogo bem disputado, ocorrido nesta quarta-feira (10), no estádio Florestão, as equipes do São Francisco e Humaitá ficaram no empate por 1 a 1. O confronto abriu o returno do Campeonato Acreano e os gols da partida saíram no primeiro tempo. Denilson, aos 9 minutos, abriu o placar do jogo para o time católico. O Tourão reagiu e conseguiu igualar o marcador com Aldair, aos 36.

Tabela

Com o empate, as duas equipes somam um ponto cada e dividem a liderança da competição. No entanto, ambas podem perder a ponta da tabela após os dois jogos que encerram, nesta quinta-feira (11), a primeira rodada do returno: Rio Branco-AC x Galvez e Independência e Vasco da Gama.

Próximos jogos

Humaitá e São Francisco retornam ao gramado do estádio Florestão no domingo (14). O Tourão encara o Independência, às 15h. Já o São Chico terá como adversário o Galvez, às 17h.

Jogo

São Francisco Humaitá fizeram um primeiro tempo de muita marcação, poucos espaços e algumas chances de gols. O time católico abriu o placar antes dos 10 minutos. Denilson apareceu por trás da defensiva do Tourão e mandou para a rede, após boa assistência Rony.

Com a derrota parcial, o Humaitá reagiu e criou duas boas chances de gols com o atacante Aldair, sendo que na segunda oportunidade, o goleador deixou tudo igual no placar, após escorar com a cabeça escanteio cobrado por Ewerthon Braga, aos 36 minutos.

São Chico mais vertical

Na volta dos vestiários, o Tourão quase virou o marcador, numa finalização do atacante Thalis, mas a bola explodiu na trave direita do time católico.

Refeito do susto, o São Francisco respondeu numa bola parada de Rony, com o goleiro Gabriel Pezão mandando para escanteio, aos 12 minutos.

O São Chico cresceu no jogo e, aos 14 minutos, o goleiro Pezão fez outra boa defesa num chutaço de Keslley. Na sobra da jogada, Lobinho finalizou sem grande perigo para o goleiro porto acrense.

O time católico era mais vertical e, aos 32 minutos, quase voltou a frente do placar numa boa finalização da meia lua de Júlio César, mas a bola passou tirando tinta da porte esquerdo de Pezão.

O Tourão respondeu no finalzinho de jogo, aos 43 minutos, André Lima recebeu na área católico e soltou o pé. O goleiro Jefferson, ligado no jogo, fez a defesa no centro do gol.