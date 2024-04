Sogra esfaqueia genro para defender filha de agressão

Uma discussão familiar culminou com um homem esfaqueado pela ex-sogra na noite desta terça-feira (16), na Travessa Gerônimo, bairro Boa Vista, região da baixada da Sobral, em Rio Branco.

A discussão ocorreu após José Evisson de Negreiros da Silva, de 38 anos, não aceitar o fim de seu relacionamento com Jeniffer Keuly e agredi-la fisicamente.

Segundo relatos, José, inconformado com o rompimento, iniciou uma discussão com Jennifer e partiu para agressão física. Em defesa da filha, Maria Rosenilda, mãe de Jeniffer e portadora de transtornos psiquiátricos, interveio armada com uma faca, atingindo o genro na região lombar. Após o ataque, Jeniffer prontamente acionou a polícia através do número de emergência 190.

A Polícia Militar do Primeiro Batalhão foi acionada e encontraram José sangrando. O mesmo foi imediatamente socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral. Devido à gravidade do ferimento, ele foi posteriormente transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde foi submetido a vários exames e permaneceu sob observação médica.

Após o ocorrido, Maria Rosenilda desapareceu. A polícia, junto com Jeniffer, retornou ao local na tentativa de encontrar tanto a arma utilizada no crime quanto Maria. A busca pela faca e pela responsável pelo golpe são partes cruciais das investigações que ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deverá apurar as circunstâncias e a motivação por trás da tentativa de homicídio.