Ronaldo Fenômeno tem lucro milionário com a venda da SAF do Cruzeiro; veja valores

Ronaldo Fenômemo deve ter um lucro de R$ 550 milhões com a venda do Cruzeiro, que foi oficializada nesta segunda-feira, 29. O valor foi estimado pela rádio Itatiaia e considera os R$ 50 milhões injetados por Ronaldo na aquisição do time, em dezembro de 2021, e os R$ 600 milhões que serão depositados pelo empresário Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho BH.

A conta, porém, não leva em consideração a evolução da inflação de 2021 para 2024. Há ainda outro adendo: caso Pedrinho assuma o compromisso firmado por Ronaldo na compra do time, de aportar R$ 350 milhões no Cruzeiro em cinco anos, então o lucro do jogador cairia para R$ 200 milhões.

No ano passado, Lourenço já havia investido R$ 100 milhões na SAF do Cruzeiro. Esse valor foi convertido em 20% das ações nessa operação de compra. Ao todo, o empresário passará a ter 90% das ações da Raposa, enquanto os outros 10% continuam pertecentes à associação Cruzeiro.

Ainda neste ano, Lourenço deve pagar R$ 150 milhões a Ronaldo. Os outros R$ 350 milhões deverão ser quitados ao longo de dez anos.

Investimento de Ronaldo

Como o balanço financeiro de 2023 do Cruzeiro ainda não foi publicado pelo clube, a análise tem como base apenas os dados de 2022, que mostram que o único aporte feito por Ronaldo foram os R$ 50 milhões iniciais da compra da SAF.

O jogador havia firmado o compromisso de investir mais R$ 350 milhões no clube em até cinco anos. Em contrato, ele tinha duas opções: aportar do próprio bolso ou gerar receita incremental, ou seja, maior do que a média daquelas faturadas pelo Cruzeiro entre 2017 e 2021. Neste período, o faturamento médio do Cruzeiro era de R$ 220 milhões.

Em 2022, porém, o clube não superou este valor, tendo faturamento de R$ 150,35 milhões.