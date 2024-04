Sesacre nega rumor de óbito por ‘varíola dos macacos’ após repercussão na web

Não procede, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o rumor de um caso de mpox (antiga monkeypox ou varíola dos macacos), que teria evoluído para óbito no Acre nos últimos dias.

O assunto foi comentado por algumas pessoas em redes sociais, tendo, inclusive, o setor responsável pela área na Sesacre já ter sido consultado a respeito, segundo as informações que o ac24horas obteve por meio da assessoria da pasta.

De concreto, há a informação de que, na semana passada, um homem chegou ao Acre de outro estado com sintomas característicos da doença. Ele foi hospitalizado no Huerb, fez toda a conduta preconizada, mas o caso foi descartado para mpox e confirmado para varicela zoster.

Mudança de nome

A doença mpox ficou popularmente conhecida como varíola dos macacos. No entanto, de acordo com Sociedade Brasileira de Primatologia (SBPr), apesar do nome, a doença não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos.

Ainda em 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) designou o uso do termo Mpox, no lugar de varíola dos macacos (monkeypox).

A necessidade de mudança do nome ficou ainda mais evidente quando, em algumas regiões do Brasil, a população, preocupada com o contágio, associou a doença ao animal.

Com o entendimento equivocado de que o primata era o transmissor do vírus, foram registrados ataques aos animais, como agressões, afugentamento e até mortes.