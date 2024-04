Secretaria de Obras implanta sistema de gestão para otimizar execução de obras no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), implantou, neste mês de abril, dois novos sistemas digitais internos que otimizam o trabalho dos servidores da pasta e garantem celeridade no fluxo de demandas. As soluções desenvolvidas, Gestão de Projetos e LotesGov, tornaram mais ágil e funcional o controle dos projetos de obras aos engenheiros, bem como o acompanhamento do Setor Jurídico e de Arquitetura às etapas de desapropriação dos lotes do complexo viário situado entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas, em Rio Branco.

O Estado é responsável pelos investimentos relacionados às desapropriações ao longo da poligonal, que teve ordem de serviço assinada para passar por obras de construção de um complexo viário para melhorar a mobilidade urbana no centro da capital.

De acordo com o titular da Seop, Ítalo Lopes, os novos sistemas contribuem para o crescimento econômico e social do estado, ao elevar as condições de trabalho dos técnicos e melhorar a utilização dos recursos.

“Os sistemas foram desenvolvidos por equipe da secretaria, com a finalidade de assegurar mais clareza e eficiência nas demandas diárias que envolvem diversos setores e servidores. Ao estruturar o trabalho interno da pasta, avançamos para prestar serviços de qualidade à população”, ressalta Lopes.

Os dois sistemas foram criados pelo Núcleo de Sistemas e Gestão da Informação, da Assessoria de Tecnologia da Informação (TI), em parceria com o Departamento de Projetos de Engenharia e com a equipe de Arquitetura e Urbanismo do Complexo Viário.

“Estamos sempre buscando colaborar para melhorar o fluxo de trabalho da Seop com uso da tecnologia. Esses sistemas foram pensados pelos setores afins e seguem em aprimoração contínua, para cada vez mais agregar valores aos resultados”, relata o chefe do Núcleo de Sistemas e Gestão da Informação, André Luiz Gasparini.

Gestão de Projetos

Para o chefe do Departamento de Projetos de Engenharia, Railson Pontes, o novo sistema Gestão de Projetos organiza as diversas informações e peças técnicas que compõem em um só programa, o que facilita o acesso dos servidores às informações de cada etapa das obras e amplia a execução de trabalhos na secretaria.

“É um salto de produtividade muito grande em relação à quantidade de projetos elaborados. O acompanhamento das obras deixa de ser realizado de forma mais individualizada para ser institucionalizada, tanto para tomadas de decisão da própria gestão, quanto para o controle dos projetos em si e das equipes”, frisa.

No programa Gestão de Projetos, os engenheiros têm acesso às tabelas e dados atualizados do objeto, que contam com número do processo no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), data de recebimento, órgão demandante, assunto, endereço, município, número e ano do contrato ou convênio, fonte de recurso disponível, orçamento, prazo e situação atual do projeto, entre outros serviços. Nesta fase inicial do sistema, os engenheiros inseriram os dados referentes aos projetos, para que, em breve, sejam gerados relatórios e mapas na nova etapa.

LotesGov

Um dos responsáveis pelo sistema LotesGov do Complexo Viário, Marcos Haluen, informou que nesse programa a situação atualizada das propriedades em processo de desapropriação é controlada por diversos profissionais, em suas respectivas fases: levantamento, projeto, avaliação, negociação e liberação. A ferramenta alcança todos os servidores envolvidos no acompanhamento da obra, compondo uma grande equipe multidisciplinar.

“O sistema assegura a automatização inteligente na palma da mão. No dia a dia, o fluxo de dados de cada caso é enorme, assim como são extensas as etapas, que vão desde o levantamento inicial, na primeira visita técnica, até o momento final, em que a propriedade está apta para receber a intervenção. Nesse contexto, o processo como um todo não tem eficiência se tudo isso não estiver ao alcance de cada profissional envolvido ativamente durante todas as etapas existentes”, enfatiza.

No LotesGov, a partir dos mapas e filtros inteligentes de busca avançada, é possível acompanhar o andamento da obra, que impacta diretamente os 142 lotes devidamente cadastrados, divididos entre comércios, serviços, instituições, estacionamentos e residências, ao longo da Avenida Ceará. O servidor tem acesso à fase do projeto e dados de identificação e informação do lote, tais como número da inscrição cadastral, tipo de uso, trecho, proprietário, endereço, áreas geral e de edificação, além da planta de locação com as ilustrações da fachada, mapa específico do lote e ponto de intervenção.