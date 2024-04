Provas do Concurso Público da Prefeitura serão aplicadas no próximo domingo

As provas do Concurso Público da Prefeitura de Rio Branco serão aplicadas no próximo domingo (21). A banca organizadora do certame, o Instituto Verbena divulgou, nesta terça-feira(16), o local de realização da prova objetiva.

A consulta é individual devido ao cuidado com a segurança e integridade física do candidato, pois o mesmo pode estar em disputas judiciais ou sob proteção. Um exemplo são mulheres vítimas de violência doméstica que tem contra o agressor medida protetiva.

O local de prova sendo para consulta individual reduz o risco de que este agressor tenha acesso ao local e horário exatos que o candidato estará.

Foram homologadas um total de 52.347 inscrições. O Concurso Público está dividido em dois editais (Nº001/2024 e Nº002/2024) devido às etapas que os cargos exigem. Os cargos do edital Nº002 exigem prova prática e teste de aptidão física, além da prova objetiva, já o edital Nº001 tem apenas a prova objetiva para a maioria dos cargos e a prova objetiva e de títulos para seis cargos.

Devido a essa diferença, foi feita a divisão em dois editais para que o processo do edital Nº001 não seja afetado pelo Nº002, garantindo desta maneira a agilidade na entrega do resultado final (previsto no cronograma para 23/05/2024) do edital Nº001, na homologação do mesmo e na convocação dos candidatos aprovados neste edital.

As provas serão aplicadas em 54 escolas na parte da manhã e à tarde em 73 escolas. Os portões serão abertos, às 7h e fechados, às 8h. Já no período da tarde serão abertos, às 14h e o fechamento, às 15h.

Neste concurso, o (a) candidato deverá:

Levar caneta fabricada em material transparente, nas cores azul ou preta; Levar garrafa plástica, fabricada com material transparente, para água.

Os cargos oferecidos são:

● Edital 001: Ensino fundamental – prova objetiva

■ Merendeira (Zona Rural e Zona Urbana)

■ Motorista (Zona Rural e Zona Urbana)

○ Ensino Médio – prova objetiva

■ Auxiliar de Farmácia (30h e 40h)

■ Auxiliar de Saúde Bucal

■ Assistente de Creche

■ Assistente Escolar (Zona Rural e Zona Urbana)

■ Agente Social

■ Agente de Fiscalização de Feiras e Mercados Municipais

■ Cuidador Social

■ Educador Social

■ Tradutor e Intérprete de Libras

■ Técnico em Gestão Pública

○ Ensino Médio/Técnico – prova objetiva

■ Técnico Agrícola

■ Técnico Ambiental

■ Técnico de Enfermagem (30h e 40h)

■ Técnico em Eletrocardiograma

■ Técnico de Laboratório

■ Técnico em Radiologia

○ Ensino Superior – prova objetiva

■ Administrador

■ Assistente Social

■ Analista Processual

■ Analista de Sistemas – especialização em Banco de Dados

■ Analista de Sistemas – especialização em Desenvolvimento

■ Back – End

■ Analista de Sistemas – especialização em Desenvolvimento

■ Front – End

■ Analista de Sistemas – especialização em Gestão de

■ Sistemas Computacionais

■ Analista de Sistemas – especialização em UX

■ Analista de Suporte – especialização em Banco de Dados

■ Analista de Suporte – especialização em Redes de

■ Computadores

■ Analista de Suporte – especialização em Segurança da

■ Informação

■ Analista de Tecnologia da Informação

■ Biomédico

■ Cirurgião Dentista

■ Cirurgião Dentista – Endodontia

■ Cirurgião Dentista – Periodontista

■ Cirurgião Dentista – Bucomaxilo Facial

■ Cirurgião Dentista – Protesista

■ Cirurgião Dentista – Atendimento com Especialidades

■ Especiais

■ Educador Físico

■ Enfermeiro (30h e 40h)

■ Enfermeiro Obstetra

■ Enfermeiro Estomaterapeuta

■ Engenheiro Agrônomo

■ Engenheiro de Software

■ Engenheiro de Telecomunicações

■ Farmacêutico

■ Farmacêutico Clínico

■ Fisioterapeuta

■ Fonoaudiólogo

■ Gestor em Saúde Pública

■ Médico Veterinário

■ Médico – Clínico Geral

■ Médico do Trabalho

■ Médico – Medicina da Família e Comunidade

■ Médico – Geriatra

■ Médico – Ginecologista

■ Médico – Pediatra

■ Médico – Psiquiatra

■ Nutricionista

■ Psicólogo

■ Psicólogo com Especialidade em Neuropsicologia

■ Terapeuta Ocupacional

○ Ensino Superior – prova objetiva e de títulos

■ Professor Educação Especial – AEE Zona Urbana

■ Professor Educação Especial – Bilíngue (Zona Rural e Zona

■ Urbana)

■ Professor Educação Especial Libras

■ Professor Educação Especial – Mediador Zona Rural

■ Professor Educação Infantil Creche

■ Professor Educação Física (Zona Rural e Zona Urbana)

● Edital 002: Ensino Fundamental – prova objetiva e prática

■ Operador de Máquinas Agrícolas

■ Operador de Máquinas Pesadas

○ Ensino Médio – prova objetiva e teste de aptidão física

■ Agente Comunitário de Saúde

■ Agente de Endemias

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco