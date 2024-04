Polícia Militar esclarece abordagem a acusado de agredir mulher em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul se pronunciou nesta quarta-feira, 10,sobre o disparo feito por um policial contra.C.S., de 34 anos, ocorrido nessa terça-feira, 9,durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no Bairro do Remanso.

A esposa do homem estava com hematomas no rosto quando as equipes da ROTAM e da Rádio Patrulha chegaram ao prédio de apartamentos. O homem teria avançado duas vezes contra os policiais.

“M.S.N estava danificando e arremessando um portão de ferro do segundo andar, além de ter uma mulher pedindo socorro. Ao entrar no apartamento, o autor, que estava com uma faca na mão, avançou na equipe, momento em que foi realizado um disparo de arma de condutividade elétrica -SPARK, porém ele continuou, sendo realizado um disparo de arma de fogo, cessando a injusta agressão”, cita a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, que afirma ter encontrado várias facas no apartamento e no corredor do prédio, sendo todas entregues na Delegacia de polícia Civil.

O homem de 34 anos foi encaminhado ao Pronto-Socorro e passou por uma cirurgia. Ele permanece internado no Hospital do Juruá com escolta da Polícia Militar.

“Não vamos deixar uma mulher desamparada, ainda que seja necessário estabelecer confronto com o agressor. Além desse trabalho repressivo no momento da ocorrência também estamos com o atendimento pós violência, através da patrulha Maria da Penha. Só neste ano estamos com um quantitativo de 130 mulheres sendo acompanhadas periodicamente para evitar novas violências”, citou o comandante, tenente-coronel Edvan Rogério. Ele disse ter havido uma redução dos casos de violência doméstica graças à criação da Patrulha Maria da Penha e da intensificação das ações policiais.

Por ac24horas