Polícia identifica motorista causador de acidente que matou técnica de enfermagem

A Polícia Civil já identificou que foi o ex-presidiário Júnior Moraes, conhecido como Júnior do Altevir, o motorista que causou o acidente de trânsito que resultou na morte da técnica em enfermagem, enfermagem Elvira Barreto Barbosa, conhecida por Lita, na noite deste sábado (6), em Mâncio Lima.

Lita estava na moto com o marido, Baleco, e foram atingidos por Júnior, que estava em um carro branco.

“O autor já está confirmado que é o Júnior. As câmeras do Fórum, da garagem da prefeitura e do almoxarifado de merenda escolar vão esclarecer a dinâmica do acidente. A partir daí, da perícia e das testemunhas, vamos tomar as medidas cabíveis. O Júnior já esteve preso por esfaquear uma mulher”, informou o delegado de Mâncio Lima, José Obetânio”.

O marido de Lita, conhecido por Baleco, está estabilizado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e não corre risco de morte.

Velório e enterro

Depois da liberação pelo Instituto Médico Legal – IML, neste domingo, 7,o corpo de Lita, foi velado, por cerca de uma hora, na capela do Hospital da Mulher e da Criança de Cruzeiro do Sul, onde ela trabalhava. Foi levado em seguida para mais um velório e sepultamento em Mâncio Lima, onde ela morava e também atuava como técnica em enfermagem.

Lita trabalhava no Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, em Mâncio Lima e no Hospital da Mulher e da Criança em Cruzeiro do Sul.

Por ac24horas