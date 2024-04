Polícia Civil resgata cães vítimas de maus-tratos em Rio Branco

Nesta segunda-feira, 22, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Polícia da 1ª Regional, em Rio Branco, realizou uma operação de resgate de dois cães que vinham sofrendo maus-tratos em uma residência do bairro Bela Vista. A ação contou com o apoio de peritos criminais e do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da PCAC.

A equipe da Delegacia de Polícia da 1ª Regional recebeu denúncias de moradores preocupados com o estado de saúde e bem-estar de dois cães mantidos em condições degradantes.

Diante das informações, os policiais civis, acompanhados de peritos criminais e cães do Núcleo de Operações com Cães (NOC), deslocaram-se até o local para averiguar a situação. Ao chegarem à residência, constataram os relatos de maus-tratos, encontrando os animais em estado de desnutrição e visíveis sinais de negligência.

Sem hesitar, a equipe realizou o resgate imediato dos cães, que foram levados para receber os cuidados necessários. Os animais serão tratados e posteriormente encaminhados para adoção responsável.

O responsável pelos animais foi conduzido pela PCAC para a delegacia de flagrantes, onde serão adotadas as medidas cabíveis. Ele responderá pelo crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei de Crimes Ambientais.

A autoridade policial destaca a importância da população em denunciar casos de maus-tratos. “É fundamental que a sociedade esteja atenta e denuncie situações de violência contra animais. As denúncias podem ser feitas em qualquer delegacia de polícia ou de forma anônima através do Disque Denúncia 181”, afirmou o delegado responsável pelo caso, Dr. Karlesso Nespoli.

A Polícia Civil reitera a importância das denúncias e orienta que qualquer pessoa que presencie ou suspeite de maus-tratos a animais pode fazer a denúncia de forma anônima através do Disque Denúncia 181, ou de forma presencial na delegacia mais próxima a sua casa.

Por Ascom/ PCAC