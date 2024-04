Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo, e escalações

O Palmeiras busca retomar as vitórias depois da derrota para o Internacional, na última rodada, com rendimento da equipe abaixo do usual. Com duas partidas disputadas, soma três pontos e por isso iniciou a rodada em 12º lugar na classificação. Terá como aliado neste confronto o Allianz Parque, para o qual retorna em meio à pausa nos shows realizados no estádio.