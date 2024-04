No Acre, governadores avaliam propostas para implementação de práticas em 7 setores

Governadores e representantes de 7 estados da Amazônia Legal se reúnem, na manhã desta sexta-feira (12) para discutir as cartas elaboradas em conjunto por secretários de estado e especialistas convidados nas Câmaras Temáticas de ontem (11), primeiro dia do 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal.

As cartas devem sugerir mudanças e melhorias nas políticas públicas nos seguintes setores: Planejamento e Gestão Estratégica; Agricultura e Economia Criativa; Cultura e Economia Criativa; Educação; Governança Fundiária; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Povos Indígenas.

A reunião, que acontece a portas fechadas, deve culminar na assinatura de todos os representantes de estado, em um compromisso conjunto de seguir, como estados da Amazônia Legal, os esforços em direção à melhoria das políticas públicas de preservação ao meio ambiente e desenvolvimentais.

Participaram da reunião as seguintes autoridades:

Gladson Cameli, governador do Acre; Helder Barbalho, governador do Pará; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; Clécio Luiz Vieira, governador do Amapá; Carlos Brandão, governador do Maranhão; Laurez da Rocha Moreira, vice-governador do Tocantins; Tadeu Souza – vice-governador do Amazonas; Sérgio Gonçalves, vice-governador de Rondônia; Márcio Granjeiro, secretário de agricultura de Roraima; Vanessa Duarte – diretora administrativa do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.