Musk diz que novos usuários do X podem precisar pagar temporariamente para tuitar

A rede social X, antigo Twitter, pode passar a cobrar uma taxa de novos usuários. O plano foi mencionado na tarde desta segunda-feira (15) pelo dono da rede social, o bilionário Elon Musk. Supostamente, a cobrança valeria para os primeiros três meses de um usuário na plataforma – depois desse período, as postagens seriam gratuitas. A ideia é combater as postagens feitas por robôs, um dos principais problemas da rede social.

“Infelizmente, uma pequena taxa para acesso à escrita de novos usuários é a única maneira de conter o ataque implacável de bots. A IA atual (e as fazendas de trolls) podem passar [o aviso] “você é um bot” com facilidade”, disse Musk ao responder uma postagem sobre o tema no X.

The policy was initially being tested to help reduce spam and improve the experience for users overall.

Em resposta a outro usuário, Musk informou que a medida para novos usuários seria temporária. “Isso é apenas para novos usuários. Eles poderão escrever ações gratuitamente após 3 meses”, explicou.

Part of what makes X special is that anyone can just post without paying

We definitely need to stop the bots, but what about having the option to pay OR do something extremely computationally expensive (like mining some dogecoin or something) https://t.co/F1FGNsYU5S

— Whole Mars Catalog (Supervised) (@WholeMarsBlog) April 15, 2024