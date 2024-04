PIS/PASEP 2024: trabalhadores esqueceram de sacar R$ 21,8 milhões desde fevereiro

A Caixa Econômica Federal informou que há R$ 21,8 milhões a serem sacados por cerca de 26,2 mil trabalhadores que têm direito a receber o abono salarial do PIS 2024. O valor aparentemente esquecido diz respeito apenas aos trabalhadores nascidos entre janeiro e fevereiro, afirma a assessoria do banco.

O Abono Salarial é pago aos trabalhadores de empresas privadas, que estão sob o guarda-chuva do Programa de Integração Social (PIS), por intermédio da Caixa Econômica Federal; e aos da administração pública, que integram o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público do Abono Salarial (Pasep), pelo Banco do Brasil.

Os beneficiários têm até dezembro para retirar os valores. Caso isso não aconteça, o dinheiro será direcionado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Calendário de pagamentos

Os beneficiários do abono salarial PIS/PASEP e nascidos entre os meses de março e abril vão receber valores dos fundos nesta segunda-feira (15). A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no Portal Gov.br.

O calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o número final de inscrição, para o Pasep. As datas iniciais de pagamento para cada grupo começaram em 15 de fevereiro, para os nascidos em janeiro e fevereiro, e terminam em 15 de agosto, para os nascidos em novembro e dezembro.

Quem tem direito?

O Abono Salarial é pago ao trabalhador que atender aos critérios de habilitação descritos no art. 9º da Lei 7998/1990. É preciso:

•estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

•ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);

•ter recebido até 2 (dois) salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;

•ter exercido atividade remunerada, por ao menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado de apuração;

•ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica/Governo) corretamente na RAIS ou no eSocial do ano-base considerado para apuração. Valor do Abono O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de trabalho durante o ano-base. O cálculo é equivalente a 1/12 do salário-mínimo vigente na data do pagamento. Se o trabalhador tiver trabalhado o ano inteiro, ele receberá o valor integral do salário-mínimo.

Neste ano, o valor do benefício varia de R$ 118 a R$ 1.412, e o ano base é 2022.

Consulta e Saque Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao abono salarial por meio do site da Caixa Econômica Federal (no caso do PIS) ou do Banco do Brasil (no caso do Pasep). O saque pode ser feito nas agências bancárias, caixas eletrônicos ou lotéricas, dependendo do valor.