Homem ateia fogo em si mesmo em frente a tribunal onde acontece julgamento de Trump

Um homem ateou fogo em si mesmo do lado de fora do tribunal em Nova York, nos Estados Unidos, onde ocorre o julgamento do ex-presidente Donald Trump, confirmaram duas fontes policiais à CNN nesta sexta-feira (19). Não foram passados mais detalhes sobre o caso.

Uma equipe da CNN viu o homem em chamas. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital mais próximo.

Ele entrou no parque do outro lado da rua do tribunal, jogando panfletos para o alto, informou uma autoridade das forças de segurança lei à CNN. Então, tirou algo de uma mochila – não ficou imediatamente claro qual era o item – e se incendiou, destacou a fonte.

Os investigadores estavam recolhendo os panfletos, que, segundo uma equipe da CNN no local, diziam que “a NYU [Universidade de Nova York] é uma frente de máfia” e tinha várias alegações de irregularidades contra a universidade.

Segundo a Reuters, os panfletos também fariam referência a “bilionários do mal” e pediam às pessoas para “exporem esta corrupção”. Trump não teria sido mencionado.

Pelo menos uma pessoa usou um extintor de incêndio para tentar apagar o fogo, e um paramédico correu até o homem e tentou prestar socorro, segundo Laura Coates, da CNN, que narrou a cena.

Uma testemunha no local disse à agência Reuters que primeiro ouviu o homem jogando panfletos para o alto, depois o viu se encharcar com uma lata e atear fogo em si mesmo.

Trump está dentro da corte, onde a segurança está reforçada devido à presença do ex-presidente. A polícia de Nova York fará uma coletiva de imprensa nas próximas horas.

O acontecimento chocante ocorreu logo após a conclusão da seleção do júri para o julgamento. Com a conclusão deste passo, promotores e advogados de defesa devem fazer declarações iniciais na próxima semana.

Trump está sendo julgado em um caso decorrente de dinheiro pago a uma estrela de filmes adultos.