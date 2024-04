Festa do Trabalhador terá atrações nacionais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Valorizando a importância que os trabalhadores desempenham na sociedade acreana, o governo do Acre apoiará as festividades em comemoração ao Dia do Trabalhador.

“Homenagear os trabalhadores é fundamental para reconhecer e valorizar o papel essencial que desempenham na sociedade. Essas homenagens não apenas celebram suas contribuições para o progresso econômico e social, mas também destacam a dignidade e o respeito que merecem por seu trabalho árduo e dedicação. É uma maneira de mostrar gratidão”, destacou destacou o governador Gladson Cameli.

Na capital do Acre, no dia 1° de maio, a atração principal será a cantora Nayara Azevedo. A programação ocorrerá em frente ao Palácio Rio Branco, com início programado para as 17h, com a abertura da banda Trio Furacão e Dj Black. No local também estarão os feirantes que participam da Economia Solidária.

Em Rio Branco, a organização fica a cargo da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), com o apoio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). Já em Cruzeiro do Sul, o evento será promovido pela Associação Comercial e Industrial de Cruzeiro do Sul (Acics) em parceria com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, com o apoio da Sete, da FEM, da PMAC e do CBMAC.