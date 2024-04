Escola Armando Nogueira recebe tablets com chips de internet

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), entregou nesta quinta-feira, 18, 156 tablets com chips de internet para alunos do 1º ano do ensino médio da Escola de Ensino Integral Armando Nogueira, em Rio Branco. A entrega foi concretizada pelo Departamento de Tecnologias Educacionais.

A entrega foi acompanhada pelo diretor de Gestão Operacional da SEE, Juscélio Trindade. O gestor destacou que os alunos do 2º e 3º anos já foram contemplados com os tablets no ano passado.

“Esse projeto vai ajudar a equipar os alunos cada vez mais dentro da tecnologia, permitindo melhor aprendizagem e garantindo o acesso à informações de maneira rápida”, ressaltou o diretor.

Juscélio também informou que os investimentos realizados pelo governo irão avançar cada vez mais, inclusive com os alunos do ensino fundamental, anos finais, que também serão contemplados com os mesmos equipamentos ainda este ano. “Terão acesso às informações direto da sala de aula”, disse.

O diretor da escola, Kay Choy Ochoa, também comemorou a entrega dos equipamentos. Com os tablets, garante, os alunos poderão ter acesso mais rápido às informações e poderão utilizar tanto nas salas de aula quanto no espaço da escola.

“Eu tenho acompanhado a utilização desses tablets pelos alunos e considero importante utilizar os equipamentos para fins de estudo; eles são muito bem-vindos e com certeza os alunos serão beneficiados”, destacou.

Ana Beatriz de Andrade, do 1º A, contou que já usa o telefone para estudar. “Eu prefiro as aulas presenciais, mas a tecnologia também ajuda muito nos estudos”, atestou.

Outro aluno que tem computador em casa e já utiliza as novas tecnologias é Murilo Souza, também do 1º A. “O tablet vai ajudar muito a gente a tirar dúvidas”, disse.