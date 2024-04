Governador assina ordem para revitalizar Biblioteca da Floresta

O governador do Acre Gladson Cameli assinou nesta quarta-feira (17), a ordem de serviço para a revitalização da Biblioteca da Floresta, no Canal da Maternidade, e fez a entrega de veículos e equipamentos de internet para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre.

De acordo com o governo, a assinatura da ordem de serviço para revitalização da Biblioteca da Floresta hoje dá para a empresa vencedora do processo licitatório o prazo de 7 dias para iniciar as obras. O investimento é de R$ 3.828.065,00, oriundos de emenda parlamentar da ex-senadora e hoje vice-governadora Mailza Assis, e R$ 4.100,00 de recursos próprios. O prazo para conclusão da primeira etapa da obra é de 8 meses.

Em coletiva, o governador Gladson Cameli afirmou que a entrega revitalizada da Biblioteca da Floresta é um passo importante do incentivo à cultura e pediu desculpa à população pela demora do governo para o início da benfeitoria. “Isso fomenta a cultura, a educação, e dá a oportunidade de mostrarmos que não é porque não foi feita [a construção] no nosso governo que não vamos ajudar. Peço desculpa à população pela demora, mas são questões burocráticas para que não haja problema”, disse o chefe do executivo.

O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Minoru Kinpara, disse que o momento é de celebração. “É um momento de felicidade, júbilo, porque estamos investindo em cultura e educação”, afirmou.

O presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, José Francisco Thum, agradeceu a destinação das 10 motos e 2 veículos de passeio, além de equipamentos de informática, que ao custo de R$ 485.753,62 devem possibilitar a melhoria dos serviços. “O IDAF foi renovado, nós temos hoje veículos novos, servidores de informática próprios, todos os dados armazenados dentro de um sistema próprio, estamos trabalhando com inteligência artificial e a equipe de profissionais cresceu com o chamamento de 105 concursados. Tem gente que não gosta de ver o avanço, mas agora está mais difícil de contestar”, disse Francisco Thum.

A vice-governadora Mailza Assis, que é autora da emenda parlamentar que garantiu quase a totalidade do recurso da revitalização da Biblioteca da Floresta, estaria no evento, mas não pôde estar presente, segundo o anunciado na cerimônia, por um problema de saúde em sua família.