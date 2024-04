Elevado da Dias Martins deve ser entregue antes da ExpoAcre; veja detalhes da obra

A construção do elevado da estrada Dias Martins, que teve ordem de serviço assinado em novembro de 2023, deverá ser finalizada até o fim de julho, antes do início da Expoacre 2024. O projeto já executou as fases mais complexas da obra (veja o vídeo no fim da matéria).

De acordo com Éricles Ricarte, diretor de obras da construtora contratada, as bases do viaduto estão prontas para receber a estrutura metálica que apoiará a camada de concreto e asfalto, que é a pista propriamente dita. Foram essas bases, que pela profundidade da fundação, despenderam maior tempo de trabalho.

“Em cada base dessa são 15 metros de profundidade de concretagem, então são 60m³ de concretagem em cada pilar, ou seja, quase 30 toneladas de cimento em cada bloco e maior parte disso é pra baixo, por isso quem passava por aqui às vezes pensava que a obra tava parada, quando, na verdade, estávamos trabalhando na fundação”, disse.

A construtora agora trabalha no fechamento das cortinas (cabeceiras) do viaduto, que também exige um processo de concretagem das fundações, embora em menor proporção, para a instalação das estruturas metálicas, que por sua vez receberão na laje uma camada de concreto e asfalto. “Daqui um pouco mais de um mês essas cortinas estarão prontas, depois aterraremos o intervalo entre elas e faremos os acessos da cabeceira. Quando chegar a estrutura metálica, que começam a chegar na próxima semana, é só encaixar na cortina. Ao mesmo tempo, faremos um alargamento das vias neste ponto, mas é coisa mínima, só pra facilitar o fluxo de trânsito. Não sabemos o dia, mas sabemos que em julho, com certeza, os veículos já estarão passando aqui por cima, antes da Expoacre”, afirmou.

O trecho do elevado está situado entre as ruas Recanto Verde e Estrada Adalberto Torres. A obra possuirá 188 metros de extensão, sendo o trecho completo de 526m, que contemplará vários serviços. A construção está orçada em R$ 15 milhões, sendo a sua principal finalidade a melhoria do fluxo na via, ordenando a entrada para a rua Fátima Maia, que é o principal ponto de bloqueio no tráfego.

Veja o vídeo: