Edital abre 420 vagas para cursos de inglês e espanhol em sete cidades do Acre

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 29, edital do processo de matrículas para o Projeto CEL à Distância – 1º semestre de 2024, visando ofertar cursos de inglês e espanhol, prioritariamente, para alunos da rede pública.

Ao todo, são 420 vagas para os municípios de Acrelândia, Brasiléia, Epitaciolândia, Feijó, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

O processo de matrícula nos cursos de línguas do CEL nos municípios, 1º semestre de 2024, visa atender, prioritariamente, o preenchimento de vagas pelos alunos da Rede Pública de Ensino, do Ensino Médio, e, extraordinariamente, pela comunidade em geral. Como exigência, o aluno deverá residir no município ao qual concorrerá à vaga.

As aulas dos cursos do CEL nos municípios serão ofertadas, em tempo real, na modalidade EaD, para os alunos do ensino médio que receberam o tablet do Governo do Estado do Acre ou que possuam ferramentas próprias, tais como: celular, computador, tablet e internet para acesso às aulas. Os candidatos da comunidade, obrigatoriamente, precisam dispor de ferramentas próprias.

As pré-matrículas para os estudantes da rede pública começam no próximo dia 16 de maio.

Leia abaixo o edital completo e saiba como fazer sua inscrições e demais informações dos cursos: