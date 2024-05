Landim explica “perda de imagem” para Gabigol em caso de saída do Flamengo

– Isso não é uma decisão que está na mão do Flamengo. Está na mão do Flamengo e na do jogador. Quando você assina contrato com o jogador, ele tem prazo. No caso do contrato com o Gabriel, foi o prazo máximo de cinco anos. É uma decisão do jogador levar o contrato até o fim e ficar com o passe livre. Ele tem essa decisão de jogar onde ele quiser. Isso sempre será uma decisão não só do clube.