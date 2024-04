Dólar hoje engata 3ª queda consecutiva com novos ajustes e exterior positivo

Dólar comercial

Venda: R$ 5,130

Compra: R$ 5,130

Máxima: R$ 5,189

Mínima: R$ 5,119

Dólar turismo

Venda: R$ 5,339

Compra: R$ 5,159

O que está acontecendo com dólar?

No começo do pregão a moeda americana chegou a operar no campo positivo, recuperando parte do valor ante o real após ter cedido nas duas sessões anteriores. O movimento estava em sintonia com o avanço da moeda norte-americana também no exterior. A divulgação de números relativamente fracos da economia norte-americana, no entanto, colocou o dólar novamente no território negativo.

A S&P Global informou que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto de produção dos EUA, que acompanha os setores de manufatura e serviços, caiu de 52,1 em março para 50,9 em abril. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.

O setor de manufatura entrou em território de contração, com o PMI preliminar caindo de 51,9 para 49,9. Já o índice de serviços recuou de 51,7 para 50,9 em abril.

Após os números, divulgados às 10h45, os rendimentos dos Treasuries perderam força, assim como o dólar ante boa parte das demais divisas.

Já o noticiário doméstico não trouxe impacto negativo para os mercados nesta terça-feira. A arrecadação federal teve alta real de 7,22% em março ante o mesmo mês do ano anterior, para R$ 190,611 bilhões, marcando o melhor desempenho da série histórica iniciada em 1995.

O texto da regulamentação da reforma tributária, por sua vez, já foi aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, agora, está em fase de preparação para envio ao Congresso.