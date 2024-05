Dia de Champions: semi entre Bayern e Real Madrid é jogo mais ‘pesado’ da história

O encontro entre Bayern de Munique e Real Madrid, hoje, na Allianz Arena, que abre a fase semifinal da Liga dos Campeões da Europa, será o confronto mais “pesado” da história do torneio.

Serão levados a campo nada menos que 20 títulos (14 dos espanhóis e seis dos alemães), um recorde em 69 anos de disputa daquela que é a competição interclubes número um do futebol mundial.

A marca é exatamente a mesma atingida pelos jogos entre Real e Liverpool, nas oitavas de final da temporada passada. No entanto, o mata-mata que se inicia hoje é mais “premium”, já que vale vaga direta para a decisão.

Os gigantes

Tanto Real quanto Bayern estão no top 4 das maiores forças históricas da Champions.

A equipe merengue sempre foi a maior campeã europeia em todos os tempos. Afinal, ganhou as cinco primeiras edições do torneio (de 1956 a 1960) e depois levantou mais nove troféus. Sua última conquista é ainda recente, de duas temporadas atrás.

Já o Bayern se sagrou o melhor time do continente em seis oportunidades e tem o mesmo número de taças do Liverpool. Só Real e Milan (sete) venceram mais que ele.

A vitória mais recente dos bávaros na Champions aconteceu em 2019/20, naquela edição que teve todo o calendário modificado por conta da pandemia da covid-19, quando desbancou o Paris Saint-Germain na final e concretizou uma campanha perfeita, com 100% de aproveitamento (11 vitórias em 11 jogos).

Nesta temporada

Enquanto para o Real vencer esta edição da Liga dos Campeões teria um efeito de “cereja do bolo”, no Bayern essa conquista serviria para salvar uma temporada que, até o momento, é desastrosa.

A equipe de Munique não teve forças para brigar com o Bayer Leverkusen e viu o fim de uma hegemonia de 11 anos no Campeonato Alemão. Também foi eliminada precocemente na Copa da Alemanha e já anunciou que não manterá o técnico Thomas Tuchel para 2024/25.

O Real, por sua vez, acertou um novo contrato com Carlo Ancelotti e está com a conquista do título espanhol já bastante encaminhada. Dependendo do que acontecer no fim de semana da La Liga, pode até soltar o grito de campeão no sábado, quando recebe o Cádiz.

Adeus da Champions

Esta é a última edição do torneio europeu no formato atual, que vem sendo utilizado desde 2003/04. A partir da próxima temporada, ele passará por uma reformulação completa, acabará com a fase de grupos e contará com a presença de 36 equipes na etapa principal.

O sucessor do Manchester City no posto de vencedor da Champions será conhecido no dia 1º de junho. A final será jogada no estádio de Wembley, em Londres.

Semifinais

Hoje, às 16h – Bayern de Munique x Real Madrid, na Alemanha

Amanhã, às 16h – Borussia Dortmund x Paris Saint-Germain, na Alemanha

07/05, às 16h – Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund, na França

08/05, às 16h – Real Madrid x Bayern de Munique, na Espanha