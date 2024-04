“Deadpool & Wolverine” ganha novo trailer ao som de “Like a Prayer”, de Madonna

Já nesta segunda (22), uma nova imagem da dupla foi divulgada:Nesta segunda-feira (22), para a alegria dos fãs, o filme “Deadpool & Wolverine” ganhou mais um trailer. Ao som de “Like a Prayer” de Madonna, os dois heróis, interpretados por Ryan Reynolds e Hugh Jackman aparecem juntos.

A primeira prévia do filme foi lançada em fevereiro deste ano e se tornou o trailer mais visto da história no período de 24 horas. O vídeo somou mais de 365 milhões de visualizações no período. O trailer do terceiro filme do anti-herói da Marvel foi divulgado durante o Super Bowl, que também quebrou recorde de audiência.

Neste domingo (21), o estúdio também compartilhou um pôster em que os heróis estão de “mãos dadas”. Veja:

Hugh até fez as unhas para isso.#DeadpoolEWolverine, em 25 de julho nos cinemas. pic.twitter.com/FnoZydLTlt

— MarvelBR (@MarvelBR) April 21, 2024



Não tem nada como chegar lá juntos.#DeadpoolEWolverine, em 25 de julho nos cinemas. pic.twitter.com/GH6axl61mz

— MarvelBR (@MarvelBR) April 22, 2024



Sob direção de Shawn Levy (“Free Guy – Assumindo o Controle” e “Uma Noite no Museu”), Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen compõem o elenco.

Confira o novo trailer de “Deadpool & Wolverine”:

A trama chega aos cinemas brasileiros em 25 de julho. Segundo o diretoe de “X-Men: A Prime Classe”, Matthew Vaughn, o longa irá “salvar todo o universo cinematográfico da Marvel”.