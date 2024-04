Cristiano Ronaldo envia carta contra punição na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo e o Al-Nassr se manifestaram de forma contrária sobre a punição atribuída pelo Comite Disciplinar da Liga de Futebol Saudita. O craque português foi suspenso por dois jogos e multado pela expulsão na partida contra o Al-Hilal pela semifinal da Supercopa Saudita.

Ronaldo foi expulso no fim da partida vencida por 2 a 0 pelo Al-Hilal, na semana passada. O árbitro aplicou o cartão vermelho direto ao jogador do Al-Nassr, depois da agressão ao adversário Al-Bulayhi. Cristiano atingiu o lateral com uma cotovelada, depois de ser impedido de recolocar a bola em jogo com rapidez pelo adversário.

Além da agressão, o Comitê Disciplinar avaliou imagens que registraram o início de uma possível ação violenta de Cristiano contra o árbitro do jogo. Após receber o vermelho, o português fez menção de arremessar a bola no juiz. Mesmo sem cometer a ação, a postura do camisa 7 do Al-Nassr influenciou na sua punição pelo comportamento, que foi considerado “vergonhoso” pelo árbitro.

Cristiano recebeu dois jogos de suspensão e deverá pagar uma multa de cerca de € 5 mil (cerca de R$ 27,5 mil na cotação atual). O atleta e o Al-Nassr enviaram uma carta ao comitê alegando que a expulsão não foi merecida, já que Cristiano estava tentando recomeçar o jogo com rapidez.

As informações sobre a apelação de Ronaldo e do clube são do Al-Riyadiya, veículo da imprensa árabe. Caso a punição não seja revertida, Cristiano ficará fora do jogo contra o Al-Feiha, que será realizado na sexta, às 12h (de Brasília).



O jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Saudita e terá acompanhamento em tempo real do ge. O Al-Nassr é o vice-líder da competição, com 65 pontos, 12 a menos que o líder Al-Hilal.