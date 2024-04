Rio Branco leva gols nos acréscimos e fica no empate e com o Vasco-AC: 3 a 3

Com dois gols nos acréscimos anotados por Raelison e Bolacha, o Vasco-AC arrancou importante empate diante do Rio Branco por 3 a 3. O duelo foi disputado na tarde desta segunda-feira (15), no estádio Florestão, pela segunda rodada do returno do Campeonato Acreano 2024.

Tabela

Com o empate diante do Vasco da Gama por 3 x 3, o Rio Branco divide com o Humaitá a liderança do returno do Campeonato Acreano. O Estrelão chegou aos quatro pontos ganhos, mesma pontuação do Humaitá. Galvez e Independência dividem a terceira posição, ambos com três pontos ganhos. Por outro lado, o Vasco da Gama e o quinto colocado, mesma posição do São Francisco. Os dois times somam um ponto ganhos em dois jogos realizados.

Próximos jogos

O Rio Branco volta a campo na próxima quinta-feira (19) para encarar o São Francisco. O duelo será disputado a partir das 15h30, no estádio Florestão, em jogo válido pela terceira rodada do returno do Campeonato Acreano. No mesmo dia e local, mas a partir das 17h30, o Vasco da Gama faz o seu terceiro compromisso pelo returno do estadual diante do Humaitá.

Resumo do jogo

Jogo começou com bem disputado e o Rio Branco abriu o placar com o zagueiro Uberaba, aos 21 minutos do primeiro tempo. O Vasco da Gama continuou buscando a igualdade no placar e conseguiu numa boa cobrança de pênalti convertida pelo atacante Daniego, aos 37.

No minutos finais do primeiro tempo, o Rio Branco o perdeu o lateral-direito Índio, foi expulso nos acréscimos.

Na volta dos vestiários, o Rio Branco voltou com duas modificações com as entradas de Dunha e Rikelmmer. Com isso, a equipe ficou mais criativa e conseguiu marcar duas vezes. O primeiro numa boa arrancada de Carrapeta, aos 6 minutos, enquanto o segundo, aos 43 minutos, com o atacante Vytinho.

O Vasco da Gama não se deu por vencido e igualou a fatura já nos acréscimos. Raelison fez o segundo aos 48 minutos, enquanto Bolacha marcou o terceiro gol vascaíno, aos 52 minutos.