Com valor de mais de R$ 900, Jordão tem a maior média do Bolsa Família no Acre

Desde ontem, quarta-feira, 17, mais de 130 mil beneficiários do Acre estão recebendo o Bolsa Família.

O programa de transferência de renda do Governo Federal chega aos 22 municípios do estado a partir de um repasse de R$ 95,6 milhões. O valor médio do benefício para os acrianos é de R$ 735,17.

O cronograma de pagamento leva em conta o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada um dos beneficiários (veja abaixo) e segue até o dia 30. Em 19 municípios acrianos incluídos em ações de enfrentamento a desastres, o benefício pago de forma unificada nesta quarta-feira.

São eles: Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Placido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Braco, Santa Rosa dos Purus, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri, Manoel Urbano, e Rodrigues Alves.

BENEFICIÁRIOS — A capital, Rio Branco, reúne o maior número de famílias beneficiárias em abril. São 44 mil, a partir de um investimento de R$ 30,2 milhões e valor médio de repasse de R$ 688,96. Na sequência dos cinco municípios acrianos com maior número de contemplados no mês aparecem Cruzeiro do Sul (14.135), Sena Madureira (9.136), Tarauacá (8.750) e Feijó (5.881).

VALOR MÉDIO — O município de Jordão, com 1.785 famílias atendidas neste mês, é o que registra o maior valor médio de repasse do Bolsa Família no Acre. São R$ 905,99. Na sequência aparecem Santa Rosa Purus (R$ 897,16), Porto Walter (R$ 849,69), Assis Brasil (R$ 828, 41) e Tarauacá (R$ 808,21).

BENEFÍCIOS — No Acre, 74,8 mil crianças recebem o Benefício Primeira Infância, que garante um repasse adicional de R$ 150 a cada integrante da família na faixa de zero a seis anos. Outros quatro benefícios variáveis incluídos no programa em março de 2023 e que implicam um adicional de R$ 50 contemplam no estado 99,3 mil crianças de sete a 16 anos, 23,6 mil adolescentes de 16 a 18 anos incompletos, 5,4 mil gestantes e 3,6 mil mulheres em fase de amamentação.