Colisão entre carro e carreta, deixa homem ferido na BR-364

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (07), nas proximidades do km 06, sentido Rio Branco à Porto Velho, na BR-364, em Rio Branco (AC).

Segundo informações repassadas no local, uma carreta carregada de pedra, conduzida por um senhor de 51 anos, identificado como, José Carlos Inácio Gonçalves, seguia no sentido Porto Velho à Rio Branco, quando inesperadamente, nas proximidades do km 06 da BR-364, um veículo modelo Corsa Classic de cor cinza, conduzido por um homem identificado como, Paulo Victor dos Santos, 22 anos, teria invadido a preferencial, ocasionando uma colisão frontal.

No momento do acidente, Paulo Victor encontrava-se sozinho no interior do veículo.

O impacto foi tão severo que parte do Corsa Classic ficou completamente destruído.

Populares que passavam pelo local prestaram socorro imediatamente, acionando o Samu. Uma ambulância de suporte básico foi enviada inicialmente, e devido a gravidade, foi solicitado o apoio da ambulância de suporte avançado. Paulo Victor foi entubado e estabilizado no local antes de ser encaminhado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Paulo Victor foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação entubado e múltiplas escoriações pelo corpo, se encontrava lúcido e orientado, seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Rodoviária Federal, logo chegou no local do acidente, realizando o isolamento do perímetro para os devidos procedimentos periciais.