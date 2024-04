Vitória aproveita expulsão do Bahia, segura empate e conquista Baianão após seis anos

A etapa final seguiu animada, mas com o Vitória dono do jogo e com diversas oportunidades de definir o clássico. Antes dos 15 minutos, Matheusinho e Alerrandro tiveram duas chances e finalizaram mal. Aos 23, o camisa 9 não aproveitou passe açucarado na cara do gol e finalizou na trave. Matheusinho, principal jogador do Leão na criação, ainda teve duas finalizações muito perigosas no final da partida. Ele não contava com Marcos Felipe, que salvou o Tricolor com boas defesas. Do outro lado, o Bahia jogou a bola na área, se manteve no campo de ataque, porém não levou perigo ao gol de Lucas Arcanjo.