Colisão entre carro e moto deixa motociclista gravemente ferido e entubado em Rio Branco; veja

Por Davi Sahid

Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro deixou o motociclista Massimo Henrique Rodrigues da Silva, de 26 anos, em estado gravemente ferido na tarde deste domingo, 7, na Estrada do Aviário, no bairro Aviário, em Rio Branco.

De acordo com relatos de populares que presenciaram o acidente, Massimo trafegava no sentido bairro-centro em sua motocicleta modelo Falcon, cor vermelha, quando foi surpreendido por um motorista que dirigia um carro modelo Ford Fusion, cor branca e placa OVA-2F50, trafegando no sentido contrário. O condutor do veículo invadiu a pista contrária para realizar uma conversão à esquerda, adentrando na Avenida Nações Unidas, resultando em uma colisão frontal com a motocicleta.

O impacto foi tão forte que Massimo foi arremessado a uma longa distância, sofrendo múltiplas fraturas, incluindo no braço esquerdo, na região pélvica e no ombro, além de uma suposta hemorragia interna. O motociclista também apresentou escoriações pelo corpo.

O motorista permaneceu no local do acidente e acionou as autoridades competentes, incluindo a polícia e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros socorros a Massimo antes de encaminhá-lo ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde precisou ser entubado devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo relatos de amigos da vítima, este foi o terceiro acidente grave em que Massimo esteve envolvido.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e compareceu ao local para isolar a área e permitir os procedimentos de perícia. Após as medidas necessárias, o veículo envolvido no acidente foi removido por um guincho, enquanto a motocicleta de Massimo foi levada por amigos até a residência do mesmo. A pista foi liberada após a conclusão da perícia.

Veja o vídeo da colisão: