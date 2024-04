COB apresenta os primeiros uniformes de atletas brasileiros em Paris-2024

O Comitê Olímpico do Brasil (COB), em parceria com a Riachuelo, apresentou nesta quarta-feira, 17, em festa realizada no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, para celebrar os 100 dias até as Olimpíadas de Paris, os primeiros uniformes que serão usados pelos atletas brasileiros nos Jogos de 2024.

Inicialmente, foi divulgado o uniforme de viagem, roupa que os atletas vão vestir no caminho até a França, e também as vestimentas da Cerimônia de Abertura, que já haviam sido exibidas anteriormente no Jornal Nacional, da TV Globo.

O Presidente do COB, Paulo Wanderley, foi o responsável pela abertura do evento, e falou sobre a expectativa para a participação do Brasil em Paris: “Os indicadores são que iremos melhoras os resultados de Tóquio. E tem sido assim em todos os eventos que participamos, melhorando em relação ao evento anterior. O COB e as confederações estão confiantes no Time Brasil. A missão Paris será um grande sucesso”.

Na sequência, o diretor-geral Rogério Sampaio anunciou o programa de embaixadores, que levará seis medalhistas olímpicos com a delegação brasileira para ajudar e motivar os atletas do Brasil. Os nomes escolhidos são: Janeth Arcain (basquete), Virna (vôlei), Natália Falavigna (taekwondo), Thiago Camilo (judô), Maurício (vôlei) e Vanderlei Cordeiro de Lima (atletismo).

O uniforme de viagem foi divulgado primeiro pela Riachuelo, em suas redes sociais, em vídeo protagonizado por Rebeca Andrade. Atualmente, ela está na Itália, onde disputará o Torneio de Jesolo, e por isso não participou de desfile na festa do COB, na Urca, no Rio de Janeiro.

A cerimônia de abertura, porém, os atletas brasileiros terão calça e saia brancas, camisetas verdes e e uma jaqueta jeans customizada. As jaquetas são uma obra de arte das bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte, onde fica o Instituto Riachuelo, braço social da marca.

Confira a publicação nas redes sociais:

Revista Veja