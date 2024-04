Borussia Dortmund bate Atlético de Madrid por 4 a 2 e está nas semis da Champions

Mats Hummels teve motivo para comemorar antes do jogo começar. O zagueiro foi homenageado pela diretoria do Borussia Dortmund por completar 500 jogos com a camisa do clube. O defensor deu uma linda assistência com passe de trivel para Brandt marcar o primeiro gol da partida. O encanto, no entanto, diminuiu aos três minutos da segunda etapa, quando o camisa 15 marcou um gol contra.

Mesmo com o erro, Hummels não se abalou e conseguiu ótimos botes no campo de defesa para parar o ataque do Atlético. Foi um dos destaques do jogo.