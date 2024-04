Apex, de Jorge Viana, e BB, firmam parceria de serviços

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), presidida pelo ex-governador do Acre, Jorge Viana, anunciou a formalização de uma parceria com o Banco do Brasil, onde serão disponibilizados os serviços do BB na Plataforma Brasil Exportação.

A plataforma é uma comunidade digital que reúne todos os serviços de apoio ao comércio exterior em um só lugar e já é utilizada por mais de 36 mil empresas brasileiras.

Conforme a Apex-Brasil, são mais de 600 soluções oferecidas aos empresários na plataforma e agora vai contar com o portfólio do Banco do Brasil voltado para câmbio, crédito e financiamento para exportação para micro, pequeno e médio produtor, além da oferta de cursos.

“Facilitar a vida de quem quer e pode exportar é uma das missões que me foi dada pelo presidente Lula e o vice-presidente Alckmin e hoje demos mais um passo importante nessa direção com a disponibilização dos serviços do Banco do Brasil na nossa plataforma”, disse Jorge Viana.

A parceria foi oficializada durante encontro de Viana com a presidenta nacional do BB, Tarciana Medeiros.