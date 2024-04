Aleac fará Audiência Pública sobre Segurança em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (19)

A Assembleia Legislativa do Acre vai realizar nesta sexta-feira, 19, às 9h, na sede da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, uma Audiência Pública para tratar de Segurança Pública e Assistência Social.

A solicitação de Audiência Pública foi feita pelo deputado estadual Pedro Longo. “Nós tivemos uma reunião com a Associação Comercial que nos apresentou essa pauta da segurança pública e de moradores de rua. Nessa audiência vamos reunir todos as instituições para debater os temas e buscar soluções”, cita.

Uma das demandas da Associação Comercial é o retorno do atendimento do 190 em Cruzeiro do Sul. As ligações feitas por moradores de Cruzeiro do Sul para a Polícia Militar, são atendidas em Rio Branco já há mais de dois anos. Querem ainda mais policiamento na região central do município.

Município de Cruzeiro do Sul

Na Audiência Pública, a prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentará as ações que desenvolve na área da Assistência Social, que impacta diretamente a segurança pública. Por meio da Secretaria de Assistência Social, a prefeitura acompanha cerca de 90 moradores em situação de rua.

Desses, já levou 41 para tratamento em Casas Terapêuticas, conveniadas com a prefeitura. Por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas, também busca empregos para essas pessoas, na saída das Casas Terapêuticas e já há casos de sucesso.

Ainda na área da Segurança Pública, o prefeito Zequinha Lima, vai apresentar o programa de iluminação, que está instalando 4 mil novos pontos de luz na cidade, sendo 2 mil de tecnologia LED.